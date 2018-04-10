На Тернопільщині платникам податків у січні-березні повернули 78 мільйонів гривень ПДВ

Станом на перше квітня загальний залишок невідшкодованого ПДВ з урахуванням залишку з попереднього року становить 40 мільйонів гривень.

На Тернопільщині платникам податків у січні-березні повернули 78 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, станом на перше квітня загальний залишок невідшкодованого ПДВ з урахуванням залишку з попереднього року становить 40 млн грн. З них 30 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, та 10 млн грн – на стадії судового та адміністративного розгляду.