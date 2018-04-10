Дохід голови Тернопільської облради у 2017 році склав майже 452 тис. грн

Заробітної плати за основним місцем роботи у 2017 році Овчарук отримав 419,184 тис. грн, зарплати

Дохід голови Тернопільської облради Віктора Овчарука у 2017 році склав 451,588 тис. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

У документі зазначено, що заробітної плати за основним місцем роботи у 2017 році Овчарук отримав 419,184 тис. грн, зарплати, отриманої за сумісництвом (медична практика), – 16,500 тис. грн, 15,904 тис. грн склали соціальні виплати.

Дружина Овчарука отримала дохід у 268,099 тис. грн, зокрема 25,511 тис. грн зарплати та 242,553 тис. грн доходу, виплаченого самозайнятій особі. Ще 35 грн задекларовані як інші доходи.

У власності дружини – квартира у Тернополі площею 87 кв. м та земельна ділянка в с. Великий Глибочок Тернопільського району площею 4 тис м кв.

Також у неї в наявності авто Skoda Oktavia 2011 р.

У банках голова облради зберігає 161,633 тис. грн, готівкою – 4,5 тис. доларів.

У дружини Овчарука на банківському рахунку готівки на 3,9 тис. доларів.