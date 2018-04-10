На Тернопільщині на чоловіка впали футбольні ворота, він у важкому стані

Загалом на Тернопільщині за добу трапилося два нещасних випадки, одна людина загинула.

Підліток загинув, ще один чоловік перебуває в лікарні з важкими травмами внаслідок нещасних випадків у Борщівському районі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 9 квітня в реанімаційне відділення Борщівської лікарні потрапив мешканець села Озеряни.

Як з’ясувалося, на 33-річного чоловіка впали футбольні ворота. Медики діагностували у нього зміщений вдавлений перелом чолової кістки та забій головного мозку. Наразі стан у пацієнта важкий, але стабільний.

Ще один нещасний випадок трапився в селі Іване-Пусте. 16-річний юнак вирішив зняти зі стовпа алюмінієвий електрокабель, однак зачепився ногою за перемикач і отримав ураження струмом. Неповнолітній помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру розслідування злочинів. Поліцейські з'ясовують усі деталі трагедії.