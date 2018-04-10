На Тернопільщині на чоловіка впали футбольні ворота, він у важкому стані

15:06, 10 квітня 2018
Тернопіль
115
Фото ТВ Центр

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 9 квітня в реанімаційне відділення Борщівської лікарні потрапив мешканець села Озеряни.

Як з’ясувалося, на 33-річного чоловіка впали футбольні ворота. Медики діагностували у нього зміщений вдавлений перелом чолової кістки та забій головного мозку. Наразі стан у пацієнта важкий, але стабільний.

Ще один нещасний випадок трапився в селі Іване-Пусте. 16-річний юнак вирішив зняти зі стовпа алюмінієвий електрокабель, однак зачепився ногою за перемикач і отримав ураження струмом. Неповнолітній помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру розслідування злочинів. Поліцейські з'ясовують усі деталі трагедії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопільщина#нещасний випадок#футбольні ворота