На Тернопільщині завершують будівництво цегельного заводу (фото)

Перебуваючи у робочій поїздці, голова Тернопільської ОДА Степан Барна ознайомився із станом проведення робіт.

Будівництво розпочали ще в 2007, однак через відсутність фінансування “заморозили” до 2016 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, завершити будівництво цегельного заводу в Козівському районі в селі Дмухівці планують вже до кінця поточного року.

Перебуваючи у робочій поїздці, голова Тернопільської ОДА Степан Барна ознайомився із станом проведення робіт. Даний проект є дуже масштабний і будується з "нуля". Розпочали роботи ще у 2007 році, але через відсутність фінансування його не завершили. Фінансування відновили у 2016 році й планується здати об'єкт в експлуатацію вже наприкінці поточного року.

Загальна вартість інвестицій складає 4 млн. доларів.

В майбутньому завод планує випускати 40 млн. цеглин в рік.