Псевдопрацівники СБУ, які на Тернопільщині відібрали в чоловіка BMW, відсидять по 5 років

Вказана подія трапилась неподалік від Збаража. Згодом зловмисників розшукали та затримали правоохоронці.

Двоє раніше судимих чоловіків показали власнику іномарки несправжні посвідчення працівників СБУ і на підставі цього насильно забрали в нього авто.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, у вересні 2015 року двоє жителів Тернопільської області, одягнені в камуфляжну форму, використовуючи посвідчення бійців добровольчого батальйону та представляючись працівниками Служби безпеки України, застосували насильство і незаконно заволоділи транспортним засобом марки БМВ, чим завдали потерпілому значної матеріальної шкоди.

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Вказана подія трапилась неподалік від Збаража. Згодом зловмисників розшукали та затримали правоохоронці. Збаразький районний суд погодився з позицією прокурора та засудив обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289, ч.1 ст.353, ч.2 ст.126 КК України до покарання у виді 5 років 4 місяців та 5 років 6 місяців позбавлення волі. Матеріальна шкода, завдана потерпілому, відшкодована під час судового розгляду.