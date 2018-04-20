Реалізація даної ініціативи дасть поштовх до зростання загальної кількості туристичних та екскурсійних візитів до Тернопільської області

На Тернопільщині почали реалізацію проекту, який приверне увагу туристів до області

В області почали реалізацію проекту “Тернопілля туристичне”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, мета проекту – сформувати електронну базу історичних пам’яток області та встановити інформаційні знаки у цих місцях. Проект реалізується за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради.

Як повідомляє керівник проекту Назарій Шафранський, реалізація даної ініціативи дасть поштовх до зростання загальної кількості туристичних та екскурсійних візитів до Тернопільської області, до промоції позитивного туристичного іміджу Тернопільщини.

“Він також сприятиме підвищенню обізнаності національної та міжнародної спільноти щодо туристичного та культурного потенціалу Тернопілля”, - зазначає Назарій Шафранський.

У ході реалізації проекту, інформує Назарій Шафранський, буде забезпечено:

– створення історичного бренду Тернопільської області з єдиною концепцією вивчення та промоції історії краю;

– створення сучасного історичного веб-порталу, каталогу усіх історичних об’єктів Тернопільської області;

– розширення міжнародних зв'язків задля вивчення спільної історії;

– розповсюдження інформації щодо історико-культурної привабливості тернопільського краю;

– залучення коштів до реалізації проектів історико-культурної спрямованості, а також забезпечення представництва кращих історичних об’єктів та проектів Тернопільщини на виставках і форумах.

Цього року планується встановити інформаційні знаки у п’яти районах: Збаразькому, Теребовлянському, Чортківському, Бережанському та Шумському. На Шумщині, до речі, розміщення вказівників відбудеться уже наступного тижня. Загалом, за словами керівника проекту, на 40-ка історичних пам’ятках Шумського району з’являться інформаційні таблички з QR-кодами.