В тернопільській святині підземелля та одну із веж відкрили для відвідувачів (фото)

Урочисто відкрили підземелля за участі влади 22 квітня.

В тернопільському Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці тепер можна відвідати екскурсію в підземеллі споруди та піднятися на оглядовий майданчик в одній із веж.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, експозиція присвячена культовим спорудам старого міста до періоду Другої світової війни.

Що ж стосується оглядового майданчика, то до нього потрібно піднятися 88-ми кам’яними сходинками, а після того на висоті 22 метрів – Тернопіль як на долоні. Обидва туристичні об’єкти діятимуть на постійній основі, але екскурсії проводитимуть тільки у час, коли не буде богослужінь.

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Урочисто відкрили підземелля за участі влади 22 квітня. З нагоди відкриття, а також з нагоди 25-річчя створення Тернопільської єпархії української греко-католицької церкви вхід до музею у підземеллі та оглядового майданчика на південній вежі храму були безкоштовними. Підземелля (крипту) у церкві вирішили виділити під музей, де наразі розмістили експозицію «Тернопіль сакральний». Замовити екскурсії можна у Туристично-інформаційному центрі Тернополя. Вартість квитка для дорослих – 30 гривень, для дітей до 12 років і студентів – 15 гривень, для людей з особливими потребами – вхід безкоштовний.

Тернопільські школи отримали безкоштовні абонементи на відвідування музею та оглядового майданчика