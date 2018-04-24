В Тернопільському районі завершують ремонт амбулаторії, яка обслуговує 13 тисяч жителів

На ремонт амбулаторії в смт. Велика Березовиця вже витратили майже 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, на території Великоберезовицької селищної ради працює лікарська амбулаторія, яка обслуговує 13 000 осіб, серед яких не лише місцеві жителі, а й мешканці сіл Острів, Буцнів та Серединки.

Ремонтні роботи у новому приміщенні проводяться за кошти селищної ради. Уже витрачено близько одного мільйона гривень. Також планують придбати необхідне медичне обладнання, яке забезпечить роботу 6-ти сімейних лікарів.

За словами очільника області Степана Барни, розвиток сільської медицини є одним з важливих напрямків в області, ініційованих Президентом України Петром Порошенком.

«Для нас одним з важливих завдань сьогодні є відновлення та будівництво максимально ефективних амбулаторій, які оперативно надаватимуть медичну допомогу та рятуватимуть людські життя. Відкриття нової амбулаторії у Великій Березовиці допоможе покращити рівень надання медичних послуг та зробити їх значно ефективнішими», - наголосив Степан Барна.