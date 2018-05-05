Голова ТОДА обговорив з новообраними головами ОТГ перспективи їхніх громад

Під час сплікування з керівником області обрані голови ОТГ окреслили, що пріоритетними у роботі для них стане ремонт доріг, реконструкція шкіл та дошкільних закладів.

Голова ТОДА Степан Барна обговорив з новообраними головами ОТГ перспективи їхніх громад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за результатами виборів, які відбулися 29 квітня у Товстенській селищній та Дорогичівській сільській громадах Заліщицького району, посади голів здобули кандидати від «БПП «Солідарність».

Так, Товстенську селищну громаду, до якої входять три смт Товсте (центр громади), с. Головчинці та с. Королівка, очолив Іван Проданик. У Дорогичівській сільській об’єднаній територіальній громаді, до якої входять Дорогичівка, Литячі, Хмелева, Свершківці та Шутроминці, головою став Микола Бесащук.

Під час сплікування з керівником області обрані голови ОТГ окреслили, що пріоритетними у роботі для них стане ремонт доріг, реконструкція шкіл та дошкільних закладів, а також будинків культури, ФАПів, будівництво спортмайданчиків, відновлення соціальної інфраструктури.

У свою чергу Барна наголосив, що в області й надалі підтримуватимуть курс на створення об’єднаних територіальних громад.

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«Адже сьогодні люди, які мешкають у громадах, вже на власному прикладі відчувають якісні зміни, які відбулися після об’єднання. Мені приємно сьогодні говорити про проведення результативних виборів ще у двох громадах краю. Тернопільщина й надалі підтримуватиме курс на утворення об’єднаних територіальних громад. І якщо раніше говорили про утворення територіальних громад і підтримку ініціативи щодо їх створення, то сьогодні наголошуємо на якості громад, які будуть відповідати перспективному плану і які ставлять собі за мету сформувати самодостатню громаду. Головам ж ОТГ наголошую не лише на отриманих повноваженнях, а й на серйозній відповідальності за їхні рішення та вчинки», – підкреслив Барна.

Після проведених виборів у Тернопільській області уже функціонують 42 об’єднані територіальні громади.