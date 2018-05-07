На Тернопільщині 19-річна кременчанка вбила з ревнощів іншу дівчину (фото)

У скоєному кременчанка зізналася, пояснивши свої дії ревнощами. Її затримали відповідно до ст. 208 КПК.

На Тернопільщині 19-річна кременчанка вбила з ревнощів іншу дівчину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько 21 год 5 травня кременчанка, повернувшись додому, застала в будинку свого знайомого з невідомою дівчиною. Вона почала з'ясовувати стосунки, але хлопець пояснювати ситуацію відмовився й вийшов з будинку, залишивши дівчат наодинці.

Тоді жителька райцентру почала бити суперницю спочатку металевою трубою, потім лопатою та вилами. Усі удари наносила в область голови та тулуба.

Поліцію підозрювана викликала сама. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили в загиблої численні колоті рани та забої, які і призвели до смерті.

У скоєному кременчанка зізналася, пояснивши свої дії ревнощами. Її затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.