На Тернопільщині директор складу самовільно продала на мільйон гривень зерна, яке їй довірили на зберігання

За розтрату та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах жінці оголосили підозру.

На Тернопільщині директор складу самовільно продала на 1 млн грн зерна, яке їй довірили на зберігання.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, підприємство, яким керувала підозрювана, надавало послуги щодо зберігання у своїх складських приміщеннях у Заліщицькому районі відповідно до укладених договорів різного зерна.

Відповідно до статуту товариства, його директор міг виступати від імені товариства без довіреності, представляв його у всіх підприємствах, установах організаціях, вирішував поточні питання діяльності, приймав та звільняв з роботи працівників, розпоряджався майном та грошовими коштами, укладав від імені товариства угоди та здійснював інші юридичні акти.

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У 2015 році очільник товариства шляхом використання свого службового становища й всупереч інтересам служби продала частину чужого збіжжя сої та кукурудзи, а власників зерна не пустила на склади.

Про це потерпіла сторона повідомила працівників поліції. У ході перевірок з'ясувалося, що директор заробила на чужій сільськогосподарській продукції більш як 1 млн грн.

За розтрату та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах жінці оголосили підозру відповідно ст. 191 ч. 5 ККУ та ст 209 ч. 1 ККУ.