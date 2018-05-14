На Тернопільщині внаслідок пожежі сухої трави загорілася електроопора

Вогнем знищено 3,5 га сухої трави.

На Тернопільщині внаслідок пожежі сухої трави загорілася електроопора. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався в обід 12 травня у селі Шляхтинці Тернопільського району. Вогнем знищено 3,5 га сухої трави. При цьому пошкоджено одну опору електрозв’язку. Загорання ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди села Шляхтинці.

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