У Тернополі військовослужбовцям 66-го мобільного госпіталю передали українські однострої

У Тернополі військовослужбовцям передали українські однострої, які вишили для них багатодітні родини.

Як повідомив УНІАН прес-офіцер Василь Лабай, загалом на Донбас передали 60 вишиванок із Західної України, які передадуть військовим медикам та вихованцям дитячого будинку Благодійна акція «Вишиванка для прифронтового військового шпиталю» відбулася з нагоди Міжнародного дня медичної сестри в рамках проекту «Від серця, до серця». Ініціатором цього заходу стала керівник благодійної організації «Українська родина» Ірина Найдух, котра згуртувала навколо себе родини багатодітних сімей. Для військових медиків, які перебувають у районі бойових дій, вони своїми руками вишивали вишиванки і спекли великий коровай. Окрім цього благодійники приготували й вишиванки для вихованців дитячого будинку «Отчий дім» міста Покровськ Донецької області.

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