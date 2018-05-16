В Тернопільській області у квітні найбільше подорожчали овочі та хліб, подешевшали – яйця та масло.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у квітні в порівнянні з березнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6.

Подешевшали яйця – на 7,3%, хліб – на 3%, риба – на 2,93%, молоко – на 2,6%, цукор – на 1,5%.

Натомість овочі подорожчали на 8,3%, овочі – на 5,6%, риба – на 2,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,8%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,6%, тютюнові вироби – на 1,2%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,0%, зокрема одяг – на 1,4%, взуття – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишились на рівні попереднього місяця. Разом з тим утримання та ремонт житла подешевшали на 0,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,7%, у т.ч. вартість амбулаторних послуг зросла на 1,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,7%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,1% в основному спричинено здешевленням транспортних засобів на 3,5%, палива та мастил – на 0,5%. Водночас проїзд у залізничному транспорті подорожчав на 0,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 2,7%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,2%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 3,9%.