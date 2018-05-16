На Тернопільщині внаслідок паління у ліжку загинув 55-річний чоловік

12:17, 16 травня 2018
Тернопіль
206 0
Ілюстрація REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про нещасний випадок надійшло до Бережанського відділу поліції учора 15 травня від лікаря. Медик розповіла, що у селі Волощина за місцем свого проживання чоловіка без ознак життя вранці виявили родичі.

Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.

За попередніми даними, пенсіонер, курячи цигарку в ліжку, заснув. Цигарка впала на килим, який почав тліти. Чоловік уві сні задихнувся чадним димом.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопільщина#паління