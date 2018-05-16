На Тернопільщині внаслідок паління у ліжку загинув 55-річний чоловік
12:17, 16 травня 2018Тернопіль
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За попередніми даними, пенсіонер, курячи цигарку в ліжку, заснув. Цигарка впала на килим, який почав тліти. Чоловік уві сні задихнувся чадним димом.
Ілюстрація REUTERS
На Тернопільщині внаслідок паління у ліжку загинув 55-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про нещасний випадок надійшло до Бережанського відділу поліції учора 15 травня від лікаря. Медик розповіла, що у селі Волощина за місцем свого проживання чоловіка без ознак життя вранці виявили родичі.
Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.
За попередніми даними, пенсіонер, курячи цигарку в ліжку, заснув. Цигарка впала на килим, який почав тліти. Чоловік уві сні задихнувся чадним димом.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів
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