За попередніми даними, пенсіонер, курячи цигарку в ліжку, заснув. Цигарка впала на килим, який почав тліти. Чоловік уві сні задихнувся чадним димом.

На Тернопільщині внаслідок паління у ліжку загинув 55-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про нещасний випадок надійшло до Бережанського відділу поліції учора 15 травня від лікаря. Медик розповіла, що у селі Волощина за місцем свого проживання чоловіка без ознак життя вранці виявили родичі.

Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.

За попередніми даними, пенсіонер, курячи цигарку в ліжку, заснув. Цигарка впала на килим, який почав тліти. Чоловік уві сні задихнувся чадним димом.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів