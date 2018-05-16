Розпочнеться святкування із урочистої церемонії підняття прапора Європейського Союзу за участю керівництва області, військовослужбовців, студентства та державних службовців 18 травня о 9 год біля входу в обласну раду та облдержадміністрацію.

У Тернополі з нагоди Дня Європи відбудеться фестиваль вуличної музики та концерти.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, святкування триватиме днів з 18 до 20 травня.

«День Європи – це свято, що відзначається в країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року. Відзначення цього дня в нашій державі – це підтвердження єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а й за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід’ємною частиною європейської цивілізації», – каже заступник начальника управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу ТОДА Наталія Зарицька.

В області Дні Європи відзначається відповідно до розпорядження голови ТОДА. Їх метою є формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України, ознайомлення громадськості з європейськими цінностями та традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання серед молоді Тернопільщини.

Розпочнеться святкування із урочистої церемонії підняття прапора Європейського Союзу за участю керівництва області, військовослужбовців, студентства та державних службовців 18 травня о 9 год біля входу в обласну раду та облдержадміністрацію. А протягом наступних двох днів передбачено святкові концертні програми.

Так, 19 травня на Театральному майдані міста відбудуться «Дні Литовської культури», мистецьке свято «Europe Day», концерт «Євромандри» за участю муніципального духового колективу «Оркестра Волі», конкурс дитячих малюнків «Європа очима дітей».

О 19 год на Театральному майдані за підтримки облдержадміністрації та Тернопільського національного економічного університету відбудеться концерт «День Європи».

Також протягом святкування в Тернопільській області перебуватимуть офіційні делегації Литви, Польщі, Чехії та інших іноземних держав.

Впродовж 19-20 травня на вул. Г. Сагайдачного в Тернополі проходитиме фестиваль вуличної музики та концерт «Світові хіти» за участю муніципального Галицького камерного оркестру.