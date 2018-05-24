Голова ТОДА обговорив з представниками компанії Cavotec модернізацію тернопільського аеропорту

Як наголосив очільник області, Тернопільщина зацікавлена у співпраці з польськими партнерами, адже між Польщею та Тернопільською областю уже налагоджені добрі зовнішньоторговельні та дипломатичні відносини.

Голова ТОДА Степан Барна в рамкх бізнес-форуму «Тернопільщина інвест-2018» обговорив з представниками компанії Cavotec питання модернізації тернопільського аеропорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також під час зустрічі йшлося про можливість будівництва логістичних складів (карго центрів) та торгівельних центрів біля аеропорту, створення на території області центрів зеленої енергії та створення підприємств з виробництва елементів сонячних батарей та акумуляторів для потреб електротранспорту.

Як наголосив очільник області, Тернопільщина зацікавлена у співпраці з польськими партнерами, адже між Польщею та Тернопільською областю уже налагоджені добрі зовнішньоторговельні та дипломатичні відносини.

«Сьогодні ми зацікавлені у тому, щоб вирішити проблематику нестачі кадрів шляхом залучення польських підприємств, де працюють багато українців, для того, щоб вони переносили свої виробничі потужності на територію області. Тоді жителям краю не доведеться тривалий час проводити на чужині. Тут на польському підприємстві жителі області отримуватимуть менше, ніж в Польщі, але це буде все одно достойна як для України зарплата і при цьому наші люди залишатимуться зі своїми родинами. Тому ми відкриті і готові до конструктивного діалогу», – наголосив Барна.

Він також додав, що Тернопільська область займає досить добрі позиції щодо створення ділового клімату і є лідером в Україні за умовами ведення бізнесу.

Довідка УНІАН. Cavotec розробляє та виробляє автоматизовані системи зв'язку та електрифікації для портів, аеропортів та промислового застосування.