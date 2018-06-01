У січні-квітні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 2,4 рази

Упродовж січня–квітня 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 19 тис. 149 домогосподарств, що в 2,4 рази (на 26 тис. 493 домогосподарства) менше, ніж у січні–квітні 2017 р.

У січні-квітні 2017 року на Тернопільщині порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів субсидій зменшилась в 2,4 рази і зараз становить 230 тис. 119 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримують майже 65% від загальної кількості домогосподарств області.

Упродовж січня–квітня 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 19 тис. 149 домогосподарств, що в 2,4 рази (на 26 тис. 493 домогосподарства) менше, ніж у січні–квітні 2017р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 27,8%, у сільській місцевості – 72,2%.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 16 тис. 978 домогосподарствам (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями в 2017р., але призначено їм було тільки в 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями)), з них у міських поселеннях – 3 тис. 533 домогосподарствам, у сільській місцевості – 13 тис. 445. Порівняно з січнем–квітнем 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась у 3,3 рази (на 38 тис. 325 домогосподарств).

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Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–квітні 2018р. cтановила 11 962,6 тис. грн (у міських поселеннях – 4 876,9 тис. грн, у сільській місцевості – 7 085,7 тис. грн), у січні–квітні 2017р. – 92 371,0 тис. грн (у міських поселеннях – 39 946,3 тис. грн, у сільській місцевості – 52 424,7 тис. грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в квітні 2018р. зменшився порівняно з квітнем 2017р. у 5,8 рази (на 1 310,5 грн) і становив 270,9 грн.

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, в січні–квітні 2018р. cтановила 1 742 272,2 тис. грн, що на 6,8% менше відповідного показника в січні–квітні 2017р., з неї в міських поселеннях – 737 863,8 тис. грн, у сільській місцевості – 1 004 408,4 тис. грн.

Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають ці послуги, на кінець квітня 2018р. cтановила 906 137,3 тис. грн.