Тернопіль отримає 27 млн грн державних коштів на будівництво «Палацу спорту»

«Палац Спорту» буде розташований на місці колишнього стадіону «Текстерно», що на пр. Злуки.

Тернопіль на будівництво «Палацу спорту» отримає 27 млн грн держaвної підтримки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проект палацу учора визначили переможцем разом з інфраструктурними проектами Вінниці, Рівного, Хмельницького, Львова та Черкас під час засідання міжвідомчої комісії Міністерстві молоді і спорту України з відбору об'єктів для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію багатофункціональних палаців спорту.

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Як зауважив голова ТОДА Степан Барна, Тернопільщина вперше за останні 25 років незалежності України отримала таку рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури.

«Завдяки державному фінансуванні ми маємо можливість працювати над масштабними спортивними об’єктами, які в майбутньому можуть стати центрами спортивної інфраструктури й залучати до проведення в області не лише Всеукраїнських, а й міжнародних змагань. Те, що ми сьогодні можемо суттєво відновлювати та покращувати спортивну інфраструктуру, то це унікальний шанс, який нам дає держава. Партнерські відносини, які сформувалися між органами місцевого самоврядування та державної влади, дають конкретний результат у вирішенні проблем спортивної галузі, у тому числі, й для того, щоб забезпечити кращі умови для занять спортом», – сказав Барна.

У Тернополі «Палац Спорту» буде розташований на місці колишнього стадіону «Текстерно», що на пр. Злуки.

У майбутньому спортивному комплексі, проект якого затвердили у Мінмолодьспорту, буде не менше 2 500 глядацьких місць та використовуватиметься зал для розвитку не менше чотирьох ігрових видів спорту.

«Це однозначно потрібна та корисна ініціатива, яка дозволить концентрувати дітей та молодь, усіх жителів Тернополя, які хочуть займатися і займаються спортом, в одному місці», – наголосив Барна.

Він також нагадав, що в поточному році також в області продовжиться будівництво «Водної арени Тернопіль», загальна вартість якої складає понад 68 млн грн, та будівництво універсального ігрового спортивного залу із глядацькими трибунами у місті Збараж, загальна кошторисна вартість якого – понад 15 млн грн. Обидва проекти розпочали у 2017 році.