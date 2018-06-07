Голова ТОДА закликав голів РДА та ОТГ відповідальніше ставитися до формування місцевих бюджетів

Голова ТОДА Степан Барна закликав голів РДА та ОТГ відповідальніше ставитися до формування місцевих бюджетів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на цьому голова області наголосив під час першої у цьому році кущової наради, яка пройшла у Борщівському районі і охопила Борщівський, Чортківський, Заліщицький та Гусятинський райони.

Барна підкреслив, що першочергове завдання для керівників на місцях – це якість кадрового забезпечення організації та виконання роботи, пов’язаної із формуванням, наповненням та використанням місцевих бюджетів.

«Попередній аналіз, зроблений під час нещодавно проведених співбесід з головами РДА та ОТГ, в тому числі з питань організації бюджетного процесу, свідчить про те, що недоліки в його забезпеченні закладені на самих початках щорічного формування місцевих бюджетів. Щороку планування дохідних частин більшості місцевих бюджетів відбувається без детального аналізу та врахування реальних баз для оподаткування. Тому й маємо парадоксальні ситуації, коли планові показники власних надходжень місцевих та районних бюджетів на наступний рік є нижчими від їх фактичного виконання за минулий рік. Надалі ми не можемо допускати, щоб на місцях у громадах було відсутнє основне – знання реальної ситуації, і це потрібно негайно виправляти!», – сказав голова ОДА.

Він також повідомив, що в області буде продовжена практика проведення кущових нарад за участі голів райдержадміністрацій, районних рад та керівників територіальних структурних підрозділів, голів громад та представників податкової інспекції, адже це дає можливість краще налагодити комунікацію та забезпечити ефективну співпрацю у вирішенні багатьох соціально-економічних питань.