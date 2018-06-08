Наразі з’ясовуються усі обставини трагедії.

На Тернопільщині на будові, впавши з 5-го поверху, загинув 56-річний робітник.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок трапився учора 7 червня у Чорткові.

Правоохоронці встановили, що загиблий – житель одного із сіл Чортківського району. Під час прибирання території він втратив рівновагу та впав з 5 поверху недобудованого будинку. Потерпілого забрала швидка. Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділені районної лікарні.

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Наразі з’ясовуються усі обставини трагедії.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно частини ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).