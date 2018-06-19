На Тернопільщині до 8 років тюрми засуджено чоловіка, який вбив пенсіонера через ревнощі

10:24, 19 червня 2018
Тернопіль
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фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що мешканець с. Дибще Козівського району наприкінці вересня 2017 р. під час побутового конфлікту та розпивання спиртного із мешканцем сусіднього села побив останнього до смерті.

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За словами обвинуваченого, він начебто приревнував 62-річного потерпілого до своєї дружини.

Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства.

Бережанський районний суд після вивчення представлених доказів засудив вбивцю до 8 років позбавлення волі.

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Теги: #вбивство#Тернопільщина