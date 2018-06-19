На Тернопільщині мати-борсучиха з виводком напала на череду корів (відео)

Коли виявилося, що борсучиха скажена, місцеві жителі почали вимагати смерті усього виводку.

Борсучиха вчепилася у горлянку одній з корів, утім, дістала опір одразу від десяти рогатих тварин. Корови її просто затоптали. Трійко менших борсуків утекло в ліс.

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У селі бійка тварин одразу обросла чутками. Що сталося з іншими нападниками і звідки у борсуків взявся сказ – дивіться у сюжеті Спецкору.

Коли виявилося, що борсучиха скажена, місцеві жителі почали вимагати смерті усього виводку. На них вже полюють лісники.

Тим часом корови, на яких напала борсучиха, отримали щеплення.