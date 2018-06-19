На Тернопільщині мати-борсучиха з виводком напала на череду корів (відео)
20:33, 19 червня 2018Тернопіль
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Коли виявилося, що борсучиха скажена, місцеві жителі почали вимагати смерті усього виводку.
Ілюстрація \ REUTERS
Борсучиха вчепилася у горлянку одній з корів, утім, дістала опір одразу від десяти рогатих тварин. Корови її просто затоптали. Трійко менших борсуків утекло в ліс.
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У селі бійка тварин одразу обросла чутками. Що сталося з іншими нападниками і звідки у борсуків взявся сказ – дивіться у сюжеті Спецкору.
Коли виявилося, що борсучиха скажена, місцеві жителі почали вимагати смерті усього виводку. На них вже полюють лісники.
Тим часом корови, на яких напала борсучиха, отримали щеплення.
На Тернопільщині мати-борсучиха із виводком напала на череду корів
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