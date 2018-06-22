Загалом в області працює понад 2 тис. дежслужбовців.

На Тернопільщині зробили ставку на оновлення та омолодження працівників держслужби.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдрежадмінстрації, про це під час урочистостей з нагоди Дня працівників державної служби, сказав голова ОДА Степан Барна.

«За останні кілька років кадровий потенціал в органах державної влади суттєво оновлюється та омолоджується. Майже 30% держслужбовців – це люди віком до 30 років. Обличчя державної служби кардинально змінилося. Водночас, й тому, що наша команда поставила перед собою певні пріоритети: якщо не можеш допомогти – не заважай та де можеш допомогти зроби все для того, щоб тебе потім не мучила совість, що ти чогось не зробив. І я переконаний, що у будь-якій ситуації успіх залежить від того, на скільки ми відповідально ставимося до поставлених завдань. Саме тому, дуже хочу, щоб ці критерії і принципи були обов’язковими для кожного з нас», – зазначив Барна.

За його даними, загалом в області працює понад 2 тис. дежслужбовців.

«Це достатньо серйозна кількість і достатньо великий пласт відповідальності. Тому я дуже хотів би, щоб ніхто з вас не соромився говорити про те, що працює в органах державної влади. Сьогодні мало хто цінує працю державних службовців. Утім, та робота, котра проводиться в напрямку зростання показників соціально-економічного розвитку, створення нових робочих місць, залучення інвестицій та створення можливостей для самореалізації людей в області є надзвичайно важливою», – підкреслив очільник області.