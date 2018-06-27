Наразі зернові та зернобобові культури посіяно на площі 451 тис. га.

Тернопільщина планує з нового врожаю реалізувати 1,7 млн т зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів.

Він зазначив, що зернові та зернобобові культури посіяно на площі 451 тис. га.

«При загальній потребі зерна всього на маркетинговий 2018/2019 рік – 615,8 тис. т, очікуваний валовий збір становитиме 2,277 млн т, що дає можливість повністю забезпечити внутрішні потреби та реалізувати за межі області понад 1,7 млн т зерна», – сказав Стахів.

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Він додав, що для забезпечення норми споживання населенням області в борошні та хлібобулочних виробах необхідно заготовити 275 тис. т продовольчого зерна пшениці, прогнозоване виробництво якого становитиме – 914 тис. т, що в 3,5 рази перевищують нормативну потребу населення і зернопереробних підприємств області та дає можливість реалізувати за межі області понад 700 тис. т зерна пшениці.

В повному обсязі забезпечується нормативна потреба регіону і у продовольчому зерні ячменю, кукурудзи на продовольчі цілі і технічну переробку (виробництво спирту).

Загалом для забезпечення продовольчої безпеки всіма категоріями господарств посіяно сільськогосподарських культур на площі 828,2 тис. га, що на 2,6 тис. га більше 2017 року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 570 тис. га (+3 тис. га).

Стахів також повідомив, що за підсумками п’яти місяців поточного року всіма категоріями господарств вироблено валової продукції на суму 824,9 млн грн або 101,4% порівняно з відповідним періодом 2017 року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами – на 312,3 млн грн, населенням – на 512,6 млн грн, що відповідно становить 113,7% та 95,1% до минулорічного показника.