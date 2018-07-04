У Тернополі проведуть вакцинацію бездомних тварин через виявлення сказу

Спеціальній бригаді доручено відловлювати бездомних собак для щеплення проти сказу.

У Тернополі проведуть вакцинацію бездомних тварин у зв’язку з виявленням сказу.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, таке рішення було ухвалено на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради після виявлення сказу у загиблої кішки на вул. Микулинецька - бічна, 10.

Комісією вулиці Микулинецьку, Микулинецьку-бічну визнано неблагополучним пунктом, а вулиці Молодіжна, Фестивальна загрозливою зоною.

Також ухвалено рішення провести безкоштовну вакцинацію лікарями міської державної лікарні ветеринарної медицини собак та котів в неблагополучній та загрозливій зонах, а також на території Тернополя, окрім того спеціальній бригаді доручено відловлювати бездомних собак для щеплення проти сказу.

Заборонено в неблагополучній та загрозливій зоні проведення виставок собак чи котів.