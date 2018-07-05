Після богослужінь заплановано водосвяття.

На Тернопільщині 7 липня відбудеться проща до чудотворної ікони Богородиці у Краснопущі Бережанського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, в день прощі паломники спільно молитимуться до Богородиці у василіанському монастирі. О 10 год відбудеться утреня, а о 12 год – Архієрейська свята літургія. Після богослужінь заплановано водосвяття.

Традиційно на прощу в Краснопущу приходять жителі не лише Тернопілля, а й паломники з Львівщини та Івано-Франківщини.

Читайте такожДо Тернополя на тиждень привезли чудотворну Зарваницьку ікону Матері Божої (фото)

Довідка УНІАН. Монастир Різдва Святого Івана Хрестителя у Краснопущі у 1665 році заснували ченці Варлаам та Феодосій за благословенням львівського єпископа Атанасія Желиборського.

Спочатку монастир стояв на горі, а в XVIII ст. його перенесли у мальовничу долину серед лісу. Обитель була дерев'яною і тільки у 1786-97 рр. звели кам'яну будівлю келій, що збереглася до наших днів. На межі ХІХ-ХХ ст. згоріла старовинна дерев'яна церква, а сучасну збудували у 1906 р.

Із 1934 р. у Краснопущанській обителі зберігали чудотворну ікону, перенесену зі Свято-Онуфріївського львівського монастиря ЧСВВ. У 1946 р. обитель насильно ліквідували. Відродження монастиря розпочалося у 1993 р., коли василіяни повернулися до Краснопущі.