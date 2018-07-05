Другу частину конструкторів «Play Box» буде надано на початку вересня.

На Тернопільщині перші класи всіх шкіл отримають конструктори «LEGO» – «Шість цеглинок».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна під час передачі школам першої партії конструкторів, які область отримала безкоштовно в рамках співпраці з данською компанією. Другу частину конструкторів «Play Box» буде надано на початку вересня.

«Всі учні перших класів, а їх в області є 12 300, отримають додаткові можливості для своєї самореалізації. З 1 вересня, нагадаю, першачки в рамках програми «Нової української школи» навчатимуться у нових класах та за новими сучасними стандартами, а головне – їхнє навчання проходитиме у комфортних умовах та із повним забезпеченням дидактичним матеріалом. «Держава спрямовує щонайменше 10 тис. грн на створення належних умов для навчання та для того, щоб учень відчував мотивацію іти до школи. Ці гроші підуть на те, щоб кожному учневі придбати нову парту, а для класу придбати дидактичний матеріал і забезпечити комп’ютерним обладнанням», – поінформував голова ОДА.

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При цьому зауважив, що якщо змістом клас наповнює держава, то ремонт класів залишається за владою на місцях, яка на ці потреби має спрямувати кошти з місцевого бюджету.

«Ми домовилися, що дидактичний матеріал, парти, комп’ютерне обладнання купляємо за рахунок держави, а ремонт приміщень роблять органи місцевого самоврядування. Тому говорю наступне: якщо у батьків, які повели дітей у перший клас будуть вимагати гроші чи то на ремонт, чи то устаткування, прошу інформувати мене та управління освіти й науки обласної державної адміністрації. Це наша принципова позиція», – акцентував Барна.

Він також додав, що держава спрямувала значні кошти на капітальні видатки по всіх освітніх закладах Тернопільської області, що має суттєво має покращити умови навчання дітей у школах.

«Наша головна мета – зреалізувати освітню реформу щонайменше за п’ять наступних років. Тому маленькими кроками рухаємося до її досягнення», – підсумував очільник краю.