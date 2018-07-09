Чому саме скасовано дозволи, в мерії не уточнили.

У Тернополі в центрі міста демонтували рекламні вивіски кількох магазинів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, постійно діючою робочою групою організації проведення демонтажу тимчасових споруд демонтовано рекламні засоби, зокрема щит «Центр обслуговування клієнтів «Київстар»» та щит «Алло» з будівель на вул. Сагайдачного.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 23.05.2018 року 393 «Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами та демонтаж рекламних засобів».

Чому саме скасовано дозволи, в мерії не уточнили.

Водночас в міській раді чомусь не зважають, що попри рішення сесії міської ради про заборону розміщення атракціонів на Театральному майдані там вже місяць функціонує батут та атракціони.

Щодо демонтованих вивісок, то вони, зазначили в мерії, знаходиться на території ПП «Східний масив».

«Для повернення демонтованого рекламного засобу власникам необхідно звернутись в ПП «Східний масив» (проспект Степана Бандери, 94) з питання відшкодування коштів, затрачених на проведення робіт з демонтажу, перевезення та зберігання. При собі мати документи, що посвідчують право власності на демонтовані об’єкти», – йдеться в повідомленні міськради.