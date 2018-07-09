Під час Загальноукраїнської прощі у Зарваниці патріарх УГКЦ обговорить з прочанами проблему відтоку української молоді за кордон
Під час Загальноукраїнської прощі у Зарваниці патріарх УГКЦ Святослав Шевчук обговорить з прочанами проблему відтоку української молоді за кордон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.
Патріарх зустрінеться із молоддю о 16 год 14 липня, а вночі 15 липня на молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.
«Цього року вперше заплановано провести дискусійну платформу у формі відкритого університету під назвою «Зарваницькі зустрічі». На них обговорюватимуся різні проблеми молодого покоління. Цього разу за тему взяли питання про трудову міграцію молоді з України. Цей дискусійний майданчик заплановано провести о 18 год в суботу молодіжного духовного центру», – зазначив архиєпископ.
Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська проща до Марійського духовного центру в Зарваниці відбудеться 14-15 липня. Захід приурочений 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні.
На прощу прибуде глава УГКЦ блаженніший Святослав, голова Єпископської Конференції Італії кардинал Ґвалтьєро Бассетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.
Під час прощі традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.
Субота, 14 липня
16.00 - Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).
18.30 - Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).
19.30 - Архиєрейська Божественна Літургія
(каплиця біля парафіяльної церкви).
22.00 - Похід зі свічками до чудотворного місця.
22.30 - Молебень до Пресвятої Богородиці
(площа біля собору).
00.00 - Панахида за загиблими воїнами в АТО.
00.30 - Освячення води. Хресна дорога.
00.30 - Духовно-мистецька програма (співоче поле).
00.30 - Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).
Неділя, 15 липня
07.00 - Утреня (собор).
08.30 - Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.
09.00 - Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 - Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
12.00 - Обід.
12.00 - Божественна Літургія (собор).
14.00 - Божественна Літургія (собор).