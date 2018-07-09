Під час Загальноукраїнської прощі у Зарваниці патріарх УГКЦ обговорить з прочанами проблему відтоку української молоді за кордон

Патріарх зустрінеться із молоддю о 16 год 14 липня, а вночі 15 липня на молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.

Під час Загальноукраїнської прощі у Зарваниці патріарх УГКЦ Святослав Шевчук обговорить з прочанами проблему відтоку української молоді за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Патріарх зустрінеться із молоддю о 16 год 14 липня, а вночі 15 липня на молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.

«Цього року вперше заплановано провести дискусійну платформу у формі відкритого університету під назвою «Зарваницькі зустрічі». На них обговорюватимуся різні проблеми молодого покоління. Цього разу за тему взяли питання про трудову міграцію молоді з України. Цей дискусійний майданчик заплановано провести о 18 год в суботу молодіжного духовного центру», – зазначив архиєпископ.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська проща до Марійського духовного центру в Зарваниці відбудеться 14-15 липня. Захід приурочений 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні.

На прощу прибуде глава УГКЦ блаженніший Святослав, голова Єпископської Конференції Італії кардинал Ґвалтьєро Бассетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.

Під час прощі традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Субота, 14 липня

16.00 - Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 - Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 - Архиєрейська Божественна Літургія

(каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 - Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 - Молебень до Пресвятої Богородиці

(площа біля собору).

00.00 - Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 - Освячення води. Хресна дорога.

00.30 - Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 - Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 15 липня

07.00 - Утреня (собор).

08.30 - Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 - Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 - Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 - Обід.

12.00 - Божественна Літургія (собор).

14.00 - Божественна Літургія (собор).