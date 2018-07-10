На Тернопільщині втонув 19-річний юнак з Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 9 липня о 12.55 поблизу у Касперівському водосховищі с. Касперівці Заліщицького району фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області знайшли та підняли на поверхню тіло загиблого.

Ним виявився мешканець с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області.

Всього з початку 2018 року внаслідок необережного поводження на водоймах на Тернопільщині втонуло 25 людей, в тому числі один неповнолітній.