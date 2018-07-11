На Тернопільщині в рамках програми підтримки молоді на отримання житла кредити отримали 280 осіб на 40,8 млн грн

Загалом введено в експлуатацію 252 житлові квартири у багатоквартирних житлових будинках та 5 індивідуальних житлових будинків для молодих сімей та одиноких молодих громадян області.

На Тернопільщині за час роботи регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на кредитування молодіжного житлового будівництва було залучено 40,803 млн грн.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ще 11,414 млн грн склали власні кошти громадян, які скористалися кредитними програмами Держмолодьжитла, яка здійснює реалізацію в регіоні державної програми забезпечення молоді житлом, програми надання державної підтримки на будівництво доступного житла, в тому числі для тимчасово переміщених осіб та учасників АТО, програми надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям регіону, які отримали кредити в комерційних банках на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, обласної програми забезпечення молоді житлом , міської програми будівництва (придбання) доступного житла.

За вказаний період Тернопільським регіональним управлінням Держмолодьжитла надано 280 пільгових довготермінових кредитів на будівництво житла.

Введено в експлуатацію 252 житлові квартири у багатоквартирних житлових будинках та 5 індивідуальних житлових будинків для молодих сімей та одиноких молодих громадян області.

Як повідомляв УНІАН, учора на Тернопільщині багатодітна сім’я, родина учасника АТО та дві сім’ї переселенців отримали сертифікати на нові квартири. Ці громадяни, які потребували покращення житлових умов, скористалися молодіжною програмою будівництва нового помешкання й отримали пільгові довготермінові кредити та державну підтримку на будівництво доступного житла в Тернопільському регіональному управлінні Держмолодьжитла.