На Тернопільщині за добу потонули двоє осіб

16:47, 12 липня 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

На Тернопільщині за добу потонули двоє осіб. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема у селі Снігурівка Ланівецького району під час купання втонув 26-річний житель Збаражчини.

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Ще одне нещастя сталося у селі Верб’ятин Бучацького району. Там на місцевому ставку втонув 55-річний місцевий житель.  Загалом з початку року на водоймах області вже загинуло 27 осіб.

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