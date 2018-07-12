На Тернопільщині за добу потонули двоє осіб
16:47, 12 липня 2018Тернопіль
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Загалом з початку року на водоймах області вже загинуло 27 осіб.
Фото УНІАН
На Тернопільщині за добу потонули двоє осіб. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема у селі Снігурівка Ланівецького району під час купання втонув 26-річний житель Збаражчини.
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Ще одне нещастя сталося у селі Верб’ятин Бучацького району. Там на місцевому ставку втонув 55-річний місцевий житель. Загалом з початку року на водоймах області вже загинуло 27 осіб.
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