У Тернополі розшукують зловмисника, який порізав колеса в 4-ьох автомобілях

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

У Тернополі розшукують зловмисника, який проколов колеса в 4-ьох автомобілях.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на вул. Дружби жителі будинку вночі почули за вікном шум та нецензурну лексику. Коли виглянули, то помітили невідомого чоловіка.

Вранці ж власники 4-ьох автомобілів, припаркованих у дворі, виявили, що їм пошкодили колеса. Сума збитків різна, оскільки зловмисник проколов кому одне, а кому і три колеса.

Читайте такожНа Тернопільщині згоріла іномарка

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники поліції встановили особу хулігана – тернополянин 1996 року народження. За місцем проживання він не з'явився, тому його наразі розшукують.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).