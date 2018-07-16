У Тернополі розшукують зловмисника, який порізав колеса в 4-ьох автомобілях

11:28, 16 липня 2018
Тернопіль
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У Тернополі розшукують зловмисника, який порізав колеса в 4-ьох автомобілях / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на вул. Дружби жителі будинку вночі почули за вікном шум та нецензурну лексику. Коли виглянули, то помітили невідомого чоловіка.

Вранці ж власники 4-ьох автомобілів, припаркованих у дворі, виявили, що їм пошкодили колеса. Сума збитків різна, оскільки зловмисник проколов кому одне, а кому і три колеса.

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Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники поліції встановили особу хулігана – тернополянин 1996 року народження. За місцем проживання він не з'явився, тому його наразі розшукують.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

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Теги: #Нацполіція Тернопільщини