На споживчому ринку області в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому знизилися на 0,8%.

В Тернопільській області у червні найбільше подорожчали сир та цукор, подешевшали – яйця та овочі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у червні в порівнянні з травнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%.

Подешевшали яйця – на 7,8%, овочі – на 6,8%, масло – на 5%, молоко – на 3,7%, фрукти – на 3%.

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Натомість сир подорожчав на 2%, цукор – на 1%.

На споживчому ринку області в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому знизилися на 0,8%. Найбільше (на 7,8% та 6,8%) подешевшали яйця та овочі. Крім того на 5,0–3,0% знизилися в ціні масло, молоко, фрукти; на 1,9–0,6% – рис, сало, кисломолочна продукція, олія соняшникова. Водночас на 2,0% та 1,0% подорожчали сири та цукор, на 0,9–0,3% – безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 1,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 0,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема одяг – на 2,5%, взуття – на 2,0%, що пов’язано із сезонними знижками товарів весняно–літнього асортименту.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення плати за оренду житла на 2,0%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,1%, у т.ч. вартість амбулаторних послуг зросла на 0,7%, послуг лікарень – на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 12,7%. Крім того, зросли в ціні паливо та мастила на 0,5%.

У сфері зв’язку ціни подешевшали на 0,3%, що пов’язано із зниженням вартості мобільних телефонів на 3,2%.

Подорожчання послуг освіти на 1,2% спричинено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,2%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,5%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 4,4%.