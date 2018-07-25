На Тернопільщині пожежна команда Більче-Золотецької громади отримала спецмашину

Передбачено, що автомобіль, який отримала пожежна команда, обслуговуватиме 6 населених пунктів.

На Тернопільщині новостворена пожежна команда Більче-Золотецької громади отримала спецмашину та пожежно-технічний інвентар.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автомобіля пожежникам вручив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що завдяки коштам місцевого бюджету та спонсорській допомозі цьогоріч у пожежному депо провели ремонт для комфортного чергування особового складу. Команда с. Більче-Золоте заступила на чергування 1 червня 2018 року в складі трьох чоловік.

«Ми є флагманами по всій Україні з відкриття пожежних команд. Загалом на Тернопільщині налічується вже 35 пожежних частин. І ми можемо навести безліч прикладів, коли саме місцеві вогнеборці, ризикуючи власним життям, рятували людей або їхнє майно», – сказав Барна.

Передбачено, що автомобіль, який отримала пожежна команда, обслуговуватиме 6 населених пунктів.