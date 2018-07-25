На Тернопільщині пожежна команда Більче-Золотецької громади отримала спецмашину

13:29, 25 липня 2018
Тернопіль
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Новоствореній пожежній команді на тернопільщині вручили спецмашину / фото ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автомобіля пожежникам вручив голова ТОДА Степан Барна.

фото ТОДА

Він зазначив, що завдяки коштам місцевого бюджету та спонсорській допомозі цьогоріч у пожежному депо провели ремонт для комфортного чергування особового складу. Команда с. Більче-Золоте заступила на чергування 1 червня 2018 року в складі трьох чоловік.

фото ТОДА

«Ми є флагманами по всій Україні з відкриття пожежних команд. Загалом на Тернопільщині налічується вже 35 пожежних частин. І ми можемо навести безліч прикладів, коли саме місцеві вогнеборці, ризикуючи власним життям, рятували людей або їхнє майно», – сказав Барна.

фото ТОДА

Передбачено, що автомобіль, який отримала пожежна команда, обслуговуватиме 6 населених пунктів.

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Теги: #Тернопільщина#пожежники