На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо жінки, яка незаконно отримувала субсидію
На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо жінки, яка незаконно отримувала субсидію.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подаючи документи на отримання соціальної пільги щодо сплати за комунальні послуги, жителька Підволочиська вказала недостовірні дані про відсутність придбання-продажу будь-якого майна за звітний період. З’ясувалося, її чоловік придбав автомобіль, вартість якого становить понад 50 тис. грн. Таким чином субсидія в розмірі понад 18 тис. грн була нарахована жінці незаконно.
Також слідчі встановили, що отримувач соціальної пільги – чоловік, проте замість нього декларацію про доходи заповнювала дружина. Це встановила почеркознавча експертиза.
Відтак до звинувачень у шахрайстві додалася ч. 1 та 4 ст. 358 ККУ (підробка документів).