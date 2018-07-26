Подаючи документи на отримання пільги, жінка забула повідомити, що її чоловік придбав автомобіль вартістю понад 50 тис. грн.

На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо жінки, яка незаконно отримувала субсидію.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подаючи документи на отримання соціальної пільги щодо сплати за комунальні послуги, жителька Підволочиська вказала недостовірні дані про відсутність придбання-продажу будь-якого майна за звітний період. З’ясувалося, її чоловік придбав автомобіль, вартість якого становить понад 50 тис. грн. Таким чином субсидія в розмірі понад 18 тис. грн була нарахована жінці незаконно.

Також слідчі встановили, що отримувач соціальної пільги – чоловік, проте замість нього декларацію про доходи заповнювала дружина. Це встановила почеркознавча експертиза.

Відтак до звинувачень у шахрайстві додалася ч. 1 та 4 ст. 358 ККУ (підробка документів).