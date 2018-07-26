На Тернопільщині 7 воїнів-афганців отримали сертифікати на купівлю житла

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 404-р, області виділено субвенцію у розмірі 10,88 млн грн на придбання житла для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.

На Тернопільщині 7 воїнів-афганців тримали сертифікати на купівлю житла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сертифікати їм сьогодні вручив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що держава не забуває про громадян, яким доводилося воювати на території іншої країни і вперше за останніх багато років є можливість вирішує житлові проблеми бійців-інтернаціоналістів.

«Щиро дякую за вашу принципову позицію, проявлену під час Революції Гідності та у відстоюванні територіальної цілісності України. Сотні хлопців, які раніше воювали в Афганістані, сьогодні захищають нашу державу на сході. Ми разом із вами відновлюємо військові частини та боєздатність української армії», – сказав Барна.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 404-р, області виділено субвенцію у розмірі 10,88 млн грн на придбання житла для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав. Станом на 6 липня до обласного бюджету надійшло 7,19 млн грн. Зазначена сума коштів дає можливість забезпечити виплату компенсації 7 особам даної категорії. Надходження решти коштів очікується до грудня поточного року.

«Сподіваюся, у подальшому ми зможемо піднімати й вирішувати це питання на державному рівні, аби й надалі забезпечувати житлом миротворців та ветеранів бойових дій на території інших держав», — підсумував очільник області.

Кошти субвенції для виплати компенсації на забезпечення житлом семи осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав (воїнів-афганців), спрямовано до місцевих бюджетів Бережанського, Теребовлянського районів, а також міст Кременця та обласного центру. Зокрема у

Бережанський район – 1,547 млн грн (для двох інвалідів війни), у м. Кременець – 630,2 тис. грн (для одного інваліда війни), у Теребовлянський район – 773,9 тис. грн (для одного інваліда війни), у Тернопіль – 3,65 млн грн (для трьох інвалідів війни).