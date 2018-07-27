Водій автомобіля ВАЗ-2107 виїхав на смугу зустрічного руху і збив пішохода.

На Тернопільщині п’яний водій на смерть збив 32-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні о 4.50 в Кременці навпроти районного відділення державної служби надзвичайних ситуацій.

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За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2107 виїхав на смугу зустрічного руху і збив пішохода. Вирішується питання про затримання підозрюваного, а також встановлюється рівень алкоголю в крові водія.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення ПДР).