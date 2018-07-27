У Тернополі патрульні викрили водія тролейбуса у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патурльної поліції Тернополя, інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння у водія тролейбуса. Підозри поліцейських підтвердилися у медичному закладі. Тест на стан сп'яніння показав вміст опіатів та амфетаміну в організмі чоловіка.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Посвідчення водія у чоловіка вилучили та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом.