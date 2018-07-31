30 бійців батальйону «Тернопіль» вирушили в зону проведення операції Об'єднаних сил (фото)

Одинадцять з них нестимуть службу в зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі вперше.

30 бійців батальйону «Тернопіль» вирушили в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, одинадцять з них нестимуть службу в зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі вперше.

«Перед ротацією їм провели двотижневі курси з вивчення нормативної бази, дій під час екстремальних ситуацій, під час несення служби на блокпостах, з огляду транспортних засобів, заняття з домедичної та вогневої підготовки», – розповів заступник командира роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» Микола Чумакевич.

Під час проводів голова ТОДА Степан Барна подякував бійцям роти "Тернопіль" за мужність.

«Я пишаюся тим, що поліцейські нашого краю свого часу були одними з перших, хто вирушив на схід боронити цілісність українських кордонів і став на захист нашої держави. Хлопці перебували в найбільш складних місцях Донбасу, там, де українські громадяни найбільше потребували допомоги. 34 ротацій – це добрий показник довіри до нашого батальйону "Тернопіль" і до нашого Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Я дякую вам кожного разу, коли ви здоровими від'їжджаєте і здоровими повертаєтеся. Хочу окремо подякувати всім родинам, дітям, дружинам, батькам, бо їхня моральна підтримка - це найважливіше, що ви маєте відчувати.», – зазначив Барна.

Начальник обласного управління поліції Олександр Богомол побажав бійцям повернутися додому живим й неушкодженим, а також закликав дбати про безпеку свою та товаришів, підтримувати один одного під час несення служби.