30 бійців батальйону «Тернопіль» вирушили в зону проведення операції Об'єднаних сил (фото)

17:34, 31 липня 2018
Тернопіль
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Бійці батальйону "Тернопіль" вирушили у зону операції Об'єднаних сил / фото прес-служба Нацполіції

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, одинадцять з них нестимуть службу в зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі вперше.

фото прес-служба Нацполіції

«Перед ротацією їм провели двотижневі курси з вивчення нормативної бази, дій під час екстремальних ситуацій, під час несення служби на блокпостах, з огляду транспортних засобів, заняття з домедичної та вогневої підготовки»,  – розповів заступник командира роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» Микола Чумакевич.

Під час проводів голова ТОДА Степан Барна  подякував бійцям роти "Тернопіль" за мужність.

фото прес-служба Нацполіції

«Я пишаюся тим, що поліцейські нашого краю свого часу були одними з перших, хто вирушив на схід боронити цілісність українських кордонів і став на захист нашої держави. Хлопці перебували в найбільш складних місцях Донбасу, там, де українські громадяни найбільше потребували допомоги. 34 ротацій – це добрий показник довіри до нашого батальйону "Тернопіль" і до нашого Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Я дякую вам кожного разу, коли ви здоровими від'їжджаєте і здоровими повертаєтеся. Хочу окремо подякувати всім родинам, дітям, дружинам, батькам, бо їхня моральна підтримка - це найважливіше, що ви маєте відчувати.», – зазначив Барна.

фото прес-служба Нацполіції

Начальник обласного управління поліції Олександр Богомол побажав бійцям повернутися додому живим й неушкодженим, а також закликав дбати про безпеку свою та товаришів, підтримувати один одного під час несення служби.

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Теги: #Тернопільщина#операція Об’єднаних сил