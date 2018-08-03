У Тернополі затримали поліцейського, який вимагав тисячу доларів хабара

Дану суму правоохоронець вимагав від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

У Тернополі затримали поліцейського, який вимагав 1 тис. доларів хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, дану суму правоохоронець вимагав від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

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За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області спільно із співробітниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та УСБУ затримано посередника під час передачі йому 1 тис. доларів США неправомірної вигоди для правоохоронця.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.5 ст.27-ч.3ст. 368 КК України (пособництво у злочині).