21 медзаклад Тернопільщини уже підписав угоди з Національною службою здоров’я

Уже з жовтня ці заклади почнуть отримувати оплату за надання медичних послуг сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами від Нацслужби здоров’я.

Понад 20 медзакладів Тернопільщини уже підписали угоди з Національною службою здоров’я

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, уже з жовтня ці заклади почнуть отримувати оплату за надання медичних послуг сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами від Нацслужби здоров’я. До цього часу вони продовжуватимуть фінансуватися за субвенцією.

Як пояснив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук, першими мають можливість укладати договір зі Службою заклади, що надають первинну медичну допомогу та виконали всі умови для підписання договору. Договір передбачає, що заклад зобов’язується надавати медичні послуги пацієнтам за програмою медичних гарантій, а Служба – оплачувати їх відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

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«Базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем, складає 370 грн. До базового тарифу застосовуються вікові коефіцієнти. Для дитини віком до 5 років – коефіцієнт 4, тобто оплата педіатру складатиме 1,48 тис. грн. за дитину в рік. Для дітей віком від 6 до 17 років визначено коефіцієнт 2,2 – 814 грн. Для дорослих від 18 до 39 років – коефіцієнт 1 (370 грн). Для дорослих від 40 до 64 років – коефіцієнт 1,2 (444 грн), а для людей віком понад 65 років – коефіцієнт 2 (740 грн)», – розповів Богайчук.

За його словами, завдяки підписанню договорів з Нацслужбою здоров'я також збільшиться заробітна плата у медиків. Крім того, вдвічі, а то й втричі більше фінансування отримає медичний заклад.