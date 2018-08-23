Загалом у Тернопільській області до органів державної влади звернулися 7 тис. 891 учасників бойових дій з проханням про виділення земельної ділянки.

На Тернопільщині вже видано 5,8 тис. наказів про виділення землі бійцям АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна під час підписання розпорядження щодо детального плану території, індивідуальних земельних ділянок, розташованих поблизу обласного центру, для 833 учасників бойових дій та родин загиблих.

«Загалом у Тернопільській області до органів державної влади звернулися 7 тис. 891 учасників бойових дій з проханням про виділення земельної ділянки. Спільно з органами місцевого самоврядування нам вдалося видати 5 тис. 801 відповідний наказ. І це один з найкращих показників в Україні», — зазначив очільник області.

Принагідно під час зустрічі з учасниками АТО та сім’ями загиблих Барна обговорив спірні питання щодо ділянки площею 84,3 га, виділеною поблизу Тернополя. Він запевнив, що ТОДА й надалі надаватиме всебічну допомогу власникам земельних ділянок цієї території у вирішенні питань забудови території, яка після включення до меж міста Тернополя має перетворитися у повноцінний квартал житлової забудови з належним рівнем соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

«Ми підійшли до фінального етапу детального плану розробки комплексної забудови території, щоб у подальшому перетворити її у повноцінний житловий квартал, як це передбачено генеральним планом Від вас, учасників АТО, залежить освоєння даних ділянок, а від нас — забезпечення всіх необхідних умов. А саме облаштування соціальної інфраструктури — доріг, електричних та водопровідних мереж», – зазначив начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко.

Водночас в ТОДА зауважили, що ще наприкінці 2016 року учасникам бойових дій жителям міста та області Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області були надані 833 земельні ділянки для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності із зміною цільового призначення, що розташовані за межами міста Тернополя (автодорога Краковець – Львів – Тернопіль - Умань Н – 02) площею 84,3 га.

Власники земельних ділянок зверталися до Тернопільської міської ради щодо надання згоди на виконання функцій замовника на розроблення детального плану території для вирішення питань комплексної забудови території. Відповіддю міської ради була надана формальна відмова у зв’язку юридичним підпорядкуванням території.

Відповідно до статей 6, 20, 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”, 21 лютого 2018 року головою обласної державної адміністрації було підписано розпорядження № 100-од ,,Про розроблення детального плану території.

Обласна державна адміністрація після розроблення детального плану території індивідуальних земельних ділянок садівницького поселення, що розташовані за межами м. Тернополя на території міської ради (автодорога Краковець Львів Тернопіль – Умань Н-02) загальною площею 84,3 га з майбутньою реконструкцією під поселення садибної забудови, звернулася з пропозицією провести громадські слухання. Міською радою з формальних причин надана відмова.