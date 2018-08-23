На Тернопільщині виявили рештки закатованих воїнів УНР (Фото)

За переказами старожилів, на місці, де почалися розкопки, у травні 1919 року було закатавано та засипано в одній ямі близько 50-ти воїнів армії Української Народної Республіки.

На Тернопільщині виявили рештки закатованих воїнів УНР.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на скелети на околиці міста Ланівці натрапили під час пошукових робіт працівники комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля".

За переказами старожилів, на місці, де почалися розкопки, у травні 1919 року було закатавано та засипано в одній ямі близько 50-ти воїнів армії Української Народної Республіки. Розкопки почали, щоб перепоховати загиблих.

Власне, саме тому, аби відновити історичну справедливість, а також, щоб перепоховати належним чином невинно убієнних, розпочали розкопки.

"Сьогодні ми маємо відпрацювати комплекс заходів, щоб вшанувати загиблих воїнів та перепоховати їхні останки за християнськими звичаями, бо, на жаль, тоді у них це право відібрали страшним нелюдським способом", – зазначив під час перебування на місці робіт голова ТОДА Степан Барна.

Як повідомляв УНІАН, цього річ в області також виявляли рештки повстанців та бійців армії УНР, які шукали багато років. Зокрема, було знайдено рештки жертв Ягільницької трагедії у Чортківському районі та вояків УПА у місті Шумськ.