У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня прапора (фоторепортаж)

Під час заходу було нагороджено кращих громадських активістів, а також вручено сертифікат на купівлю квартири воїну АТО.

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня прапора.

Як передає кореспондент УНІАН, на Театральному майдані біля флагштоку зібралися представники громадськості, правоохоронці, місцевої влади.

Під час заходу було нагороджено кращих громадських активістів, а також вручено сертифікат на купівлю квартири воїну АТО.

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"Ми всі вдячні нашим землякам, які захищають нашу державу на сході. Сьогодні в Україні війна, але ми щиро віримо в те, що завдяки нашій відроджений українській армії, нашим мужнім воїнам, ми повернемо території, які були окуповані, і там обов'язково замайорить український стяг", – сказав під час виступу голова ОДА Степан Барна.

Продовжаться урочистості сьогодні ввечері концертом біля пам’ятника Степану Бандері.