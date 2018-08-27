На Тернопільщині платникам податків за 7 місяців повернули 250 мільйонів гривень ПДВ

За результатами проведених перевірок податковими органами області в січні-липні 2018 року упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом з початку року 76 представників бізнесу області заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок на суму 251 млн грн.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 41 млн грн, у тому числі 31 млн грн знаходиться в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно вимог Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, та 10 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.

За результатами проведених перевірок податковими органами області в січні-липні 2018 року упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 3 млн грн.