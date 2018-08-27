Навчальні заклади Тернопільщини отримали 6 нових автобусів (фото)

Загалом в області за три роки вдалося придбати понад 50 нових автобусів.

Навчальні заклади Тернопільщини отримали 6 нових автобусів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом держава спрямувала на придбання автобусів у Тернопільській області майже 90 млн. грн.

«Коли на Сході України почалася війна, з навчальних закладів нашої області забрали 13 шкільних автобусів. Тому протягом останніх років значні зусилля були спрямовані на вирішення проблеми із забезпеченням доїзду дітей до шкіл. Загалом за три роки вдалося придбати понад 50 нових автобусів. Мені приємно констатувати, що в 2016 році було придбано 40 нових шкільних автобусів. У 2017-ому ми придбали ще 7, а тепер у 2018-ому передаємо ключі від шести автобусів. Ще два автобуси придбають трохи згодом», – поінформував голова ОДА Степан Барна сьогодні під час вручення ключів директорам шкіл.

Він підкреслив, що нові автобуси – це ще одна можливість отримати якісні освітні послуги, забезпечити бажання дітей навчатися у школі.

«Ми й надалі маємо працювати в напрямі покращення якості надання освітніх послуг, комфорту для дітей та доступності навчання. Державна програма щодо прибання шкільних автобусів продовжується, а це означає, що 70% коштів буде спрямовуватися із державного бюджету, а 30% – із місцевого бюджету. Тому стимул є», – сказав Барна.

Він також додав, що освіта є одним із пріоритетних напрямів розвитку області, впродовж останніх трьох років в галузь було спрямовано 200 млн грн капітальних вкладень.