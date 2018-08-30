В результаті проведених заходів 63 суб’єкти господарювання збільшили кількість найманих працівників на 209.

На Тернопільщині під час операції «Урожай– 2018» легалізовано доходів на 1,5 мільйони гривень.

Як повідомив УНІАН в. о. начальник департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів, загалом під час операції було проведено бесіди із 108-ма об’єктами господарювання.

«За результатами індивідуальних співбесід 567 найманим працівникам підвищили виплати із заробітної плати. Як наслідок, збільшено виплату на 1,274 мільйони гривень доходу, додатково надійшло до бюджету 229 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб, 280 тисяч гривень єдиного соціального внеску та 19 тисяч гривень військового збору», – повідомив Стахів.

За його даними, в результаті проведених заходів 63 суб’єкти господарювання збільшили кількість найманих працівників на 209, легалізовано доходу в сумі 1,53 мільйони гривень.

Додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників з ПДФО становлять 274 тисяч гривень, з ЄСВ – 3370 тисяч гривень, військового збору – 25 тисяч.