У Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 8 осіб (фото)

Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.

У Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 8 осіб.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 3 вересня о 10.16 на пункт зв’язку 1-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу на 3-му поверсі в одній з квартир 5-типоверхового житлового будинку, що на вул. Галицькій.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події було задіяно 2 одиниці техніки та 7 осіб особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС. Працюючи в екстремальних умовах високої температури та значного задимлення, рятувальники о 10.31 спільними зусиллями локалізували горіння, а о 10.49 повністю ліквідували пожежу. До гасіння залучалась ланка газодимозахисної служби.

Під час проведення розвідки, у квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили її мешканця, громадянина 1966 року народження. Чоловіка без видимих ушкоджень, але з ознаками отруєння продуктами горіння передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Також співробітниками ДСНС врятовано мешканку сусідньої квартири, жінку похилого віку, яка сама не могла пересуватись. За допомогою нош рятувальники винесли її із задимленого середовища на свіже повітря. Окрім цього з будівлі підрозділом евакуйовано ще 8 людей, з них 2-є дітей.

Вогнем знищено два дивани, дерев’яна шафа, дерев’яна віконна рама та речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та стелі, дерев’яні двері та обшивка балкону 4-го поверху.

Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.